Domingo de lazer em Nova Friburgo - Divulgação

Domingo de lazer em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/04/2022 14:41

No próximo domingo, dia 24, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, retornará com o tradicional projeto “Domingo de Lazer”, na Via Expressa, em frente à AFAPE, das 8h às 12h. O evento mensal manteve-se suspenso durante a pandemia e voltará neste mês de abril, com atividades recreativas e de lazer.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, João Victor Duarte, comemora a volta do “Domingo de Lazer”, que acontecerá sempre no último domingo de cada mês, na Via Expressa, no bairro de Olaria. “Finalmente retornaremos com o Domingo de Lazer, um evento muito aguardado por nossa população. A previsão da Secretaria de Esportes era de retornar esse maravilhoso evento em janeiro de 2022, mas com as variantes da Covid-19 no início do ano, tivemos que adiar nossos planos. Agora, em um momento mais oportuno e seguro, retornaremos com esse dia importante para nossa população” – destacou.

Nesta edição do “Domingo de Lazer”, a população poderá participar de atividades com profissionais de educação física e aulas de dança. Para as crianças, brincadeiras como pula-pula, cama-elástica e piscina de bolinhas. O local estará fechado para o trânsito durante toda a manhã de domingo para que o espaço esteja livre para atividades com patins e bicicletas, por exemplo. Vale lembrar que, em caso de chuva, o evento será suspenso.