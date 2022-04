Últimos dias para se inscrever no concurso do Carnaval de Nova Friburgo - Divulgação

Últimos dias para se inscrever no concurso do Carnaval de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 22/04/2022 14:30 | Atualizado 22/04/2022 14:32

As inscrições poderão ser feitas no Centro de Turismo, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro da cidade.

De terça a domingo, das 10h às 16h.