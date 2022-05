Professores de Nova Friburgo recebem curso de capacitação para usar smartphone nas aulas de ciências - Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:41

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo realizará curso online para a rede de Educação com o tema "O uso do smartphone no ensino de ciências: atividades para a sala de aula". De início, a capacitação ocorreria no dia 19 de abril, porém, a data foi adiada para o dia 03 de maio, terça-feira, para dar uma nova oportunidade para participantes que não conseguiram se inscrever. Inclusive, as inscrições podem ser feitas até o dia do encontro inaugural no site da prefeitura. Os professores responsáveis pela capacitação são Leandro Carlos Quima, especialista em educação tecnológica, e Gerson Pereira Boy, especializado EAD e docência do ensino superior. O término do curso está previsto para o dia 28 de maio.



Voltado para professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental e de ciências do segundo segmento, também do Ensino Fundamental, o objetivo é capacitar professores da rede municipal de Educação para utilização do smartphone como recurso pedagógico no ensino de ciências. Os temas abordados serão a BNCC e o uso de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, (re) conhecendo os sensores presentes nos smartphones, introdução ao Arduino Science Journal e desenvolvimento de atividades para a sala de aula.



Os alunos serão considerados aprovados desde que tenham frequência mínima de 75% da carga horária total, de 20 horas, e entreguem a atividade de conclusão ao final do curso. Os alunos aprovados receberão certificados.