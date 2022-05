Animais mal tratados são resgatados e levados para tratamentos - Divulgação

Publicado 30/04/2022 23:32

Uma das principais atribuições da Subsecretaria Municipal do Bem Estar Animal (Ssubea) é, como o próprio nome diz, garantir o bem estar dos animais. Nesse sentido, a pasta tem estado atenta a todo tipo de denúncia referente a maus tratos aos animais e, mais que isso, tem atuado de forma contundente para punir e coibir esse tipo de prática.

E para satisfação do Governo Municipal, a 151ª Delegacia de Polícia Civil, por meio de seu delegado titular Henrique Pessoa, tem se mostrado bastante sensível à causa, dando total apoio e suporte no trabalho desenvolvido pela Ssubea. Exemplo disso é que no último dia 13 de abril, a subsecretária da pasta, Elisângela Rodrigues, se dirigiu à sede policial para formalizar uma denúncia de abandono, nos termos do Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais).

“Sobre esse caso divulgaremos mais informações posteriormente para não atrapalhar as investigações da polícia”, esclareceu Elisângela Rodrigues, titular da Ssubea.

Em outro caso, já nesta quarta-feira, 20 de abril, as equipes da Ssubea e da 151ª DP se reuniram novamente para monitoramento de denúncia grave de maus tratos. Após a intervenção das partes, já houve melhora significativa do cenário investigado, mas o caso seguirá sendo acompanhado pelas autoridades.