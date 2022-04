Festival japonês celebra a cultura nipônica em Nova Friburgo neste final de semana - Divulgação Colônia Japonesa

Publicado 29/04/2022 17:36

Nos dias 29, 30 de abril e 01 de maio de 2022, a ACENBNF – Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Nova Friburgo, com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, estará realizando a quinta edição o “NIHON FRI-MATSURI - Festival da Cultura Japonesa em Nova Friburgo”, na Praça das Colônias (Suspiro).



Ao longo desses três dias, será apresentado um pouco de nossa história da colonização japonesa na cidade, desde o primeiro imigrante até os dias de hoje, passando por diversas atividades econômicas, esportivas e culturais.



Com um grande histórico Cultural, Esportivo e Social, o evento conta com uma intensa grade de atividades, que inclui as tradicionais oficinas de Ikebana e Origami, apresentações de Artes Marciais, torneio de Judô, danças tradicionais como o Bon-odori e o Yosakoi Soran, exposição de kokeshi, shodo e mangá, além de um Espaço Anime, torneio de Cosplay e um espaço alternativo para Shiatsu.



Todos os dias serão acompanhados da tradicional gastronomia japonesa: Sushi, Sashimi, Yakissoba, Tempurá, Gyoza, Harumaki, okonomiyaki, doces tradicionais e muito mais, acompanhados de música ao vivo e apresentações de Bon Odori, torneio de judô.



Além disso, o Festival contará com o coral da Igreja Evangélica Maranata louvando em Japonês e a banda Kyori tocando temas de anime. A entrada é franca.