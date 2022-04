Festival de dança anima Nova Friburgo neste fim de semana - O DIA. ig

Festival de dança anima Nova Friburgo neste fim de semanaO DIA. ig

Publicado 29/04/2022 18:07

Nos dias 29 e 30 de abril a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Cultura, e a Setorial de Dança de Nova Friburgo (SDNF) promoverão uma mostra itinerante de dança em celebração ao Dia Internacional da Dança.



O Dia Internacional da Dança é celebrado anualmente no dia 29 de abril, data de nascimento de um grande maître francês e pesquisador da dança, Jean-Georges Noverre, que em seu tempo já discutia questões relevantes para este campo de conhecimento. É uma data lembrada por muitas cidades no mundo todo, com o objetivo dar visibilidade e valorizar esta arte. Além de mostrar a importância da dança e seus benefícios, que envolve não só a parte artística, mas também a socialização, a saúde física, mental e emocional.



Na sexta-feira, 29, em Lumiar, serão 17 apresentações de diversos grupos de dança. No sábado, 30, no Centro, serão 24 apresentações e performances artísticas, como balé clássico, jazz, dança contemporânea, dança cigana, dança flamenca, entre outras modalidades. A mostra itinerante de dança é um evento gratuito e conta com o apoio da Concessionária Rota 116, Sociedade Musical Euterpe Lumiarense (Smel) e do Cineclube Lumiar.