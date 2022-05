Manilhamento em Conselheiro Paulino - Divulgação

Manilhamento em Conselheiro PaulinoDivulgação

Publicado 01/05/2022 13:10

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da equipe de manilhamentos da Secretaria de Obras, segue com o serviço de recuperação de manilhas visando melhorar o escoamento de água das chuvas nos bairros. Em Conselheiro Paulino, no Loteamento Parque das Flores, foi realizado um trabalho de extensão da rede de águas pluviais, onde foram utilizadas trinta e duas manilhas de 40cm. Na Ponte da Saudade, em Riograndina, Cordoeira e São Geraldo dezenas de manilhas foram substituídas.

No distrito de Riograndina, próximo à RJ-148, foram substituídas seis manilhas de 1,20m. No bairro Cordoiera, a troca aconteceu na Rua Roberto Martins, com a substituição de três manilhas de 40cm. No loteamento Nilo Martins, em São Geraldo, duas ruas foram atendidas. Na Rua Aracaju foram substituídas 10 manilhas de 60cm e na Rua Alberto Martins Asth, cinco manilhas de 40cm. Na Rua Felipe Camarão, na Ponte da Saudade, foram substituídas 17 manilhas de 40cm. Outra importante obra foi realizada nesta rua, com a recuperação de uma pequena extensão do muro para contenção do cano de águas pluviais.

Outras pequenas obras foram realizadas nos bairros, como reparos na cabeceira da ponte e no bueiro da Rua Herculano Knust, no loteamento Canto do Riacho, e a substituição de uma tampa de bueiro na Rua 10 de Outubro, no loteamento Tiradentes. Na Rua Leonino Dutra, em Varginha, e na Praça Marcílio Dias, no Paissandu, foram substituídas grelhas de bueiros.

A equipe de calceteiros fez reparos e reposição de paralelos nas ruas A. Pinto Martins (Vila Amélia), Lair da Rocha Turque (Chácara do Paraíso), Rua Monte Líbano (Centro), Rua Marechal Floriano Peixoto (Perissê), Rua Lopes Marins (Perissê), Rua Emília Roschemant (Perissê), Rua Monteiro Lobato (Perissê), Rua Hortelã (Cordoeira), Rua Eliza Ventura (Cordoeira), Rua Fernando Ênes (Cordoeira), Rua Roberto Martins (Cordoeira), Rua Henrique Zamith (Centro), Rua Aracaju (São Geraldo) e Praça Getúlio Vargas (Centro