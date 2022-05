Nova Friburgo realizou 200 marcações de exames de colonoscopia - Divulgação

Publicado 01/05/2022 13:20

Durante o mês de abril, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Regulação de Nova Friburgo, marcou 200 pacientes para a realização da colonoscopia, exame endoscópico do intestino grosso e do reto através de imagem, no Hospital Municipal Raul Sertã.

Até a primeira quinzena de abril, na fila de espera havia 921 pessoas aguardando o procedimento. Atualmente há 342 cidadãos aguardando a realização da colonoscopia, menos da metade que no início do mês. Os outros exames foram regulados no sistema, sendo devolvidos por algum motivo da solicitação, cancelados ou já realizados.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda alerta que alguns pacientes, que já estão com o agendamento feito, não estão comparecendo à unidade. Em casos de dúvida, o friburguense pode receber orientação no posto de saúde mais próximo da sua casa