Doze pássaros, alguns em extinção são apreendidos em Nova FrinburgoDivulgação

Publicado 01/05/2022 13:42

De modo a concluir a ação iniciada na terça-feira, 26 de abril, que resultou na apreensão de mais de uma dezena de pássaros - além de gaiolas e um coelho -, a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal (Ssubea), por meio da titular da pasta, Elisângela Rodrigues, promoveu nesta quarta-feira, 27 de abril, o repasse da posse das aves à Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima (APAMC/Inea), que fica no distrito de Lumiar.

Ao todo, foram apreendidos 12 pássaros, sendo eles: sete Trinca-Ferros; um Bicudo macho; um casal de Curió; um Melro; e um Pixoxó. Estes três últimos, inclusive, são pássaros considerados em extinção, especialmente o Pixoxó. Todos foram retirados de situação de maus-tratos.

“A fiscalização inibe a conduta delituosa. Neste caso específico, por exemplo, o denunciado não esperava pela ação ocorrida e, provavelmente, não vai cometer tal ato novamente”, declarou a subsecretária do Bem-Estar Animal, Elisângela Rodrigues, que completou: “Denunciar é sempre um ato de amor. Denuncie sempre”, completou.

Quem recebeu a posse dos animais foi a Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima (APAMC/Inea), que fica no distrito de Lumiar. A chefe da unidade, Denise Marçal Rambaldi, que recebeu pessoalmente as aves, afirmou: “Estamos recebendo esses pássaros, vamos recuperá-los e destiná-los de uma forma mais adequada, seguindo o que for recomendando pelo nosso veterinário”.

Denise completou: “Esses pássaros foram objeto de maus-tratos na mão de pessoas que, de fato, não têm capacidade para exercer a posse responsável. As operações de fiscalização são importantes para evitar que mais animais silvestres sejam engaiolados dessa forma inadequada. Essas aves estavam sendo mantidos em quarto escuro, fechado e sem a ventilação adequada”.