Projeto Tempo de Aprender tem resultado divulgado do processo seletivo para assistente de alfabetizaçãoDivulgação

Publicado 03/05/2022 06:24

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nessa terça-feira, 26, a relação com a classificação final dos candidatos inscritos no processo seletivo para atuarem como assistentes de alfabetização no Programa Tempo de Aprender na rede municipal de ensino. O resultado está disponível no Diário Oficial Eletrônico, no site da Prefeitura. O programa é regulamentado pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) e segue as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, bem como da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Os candidatos classificados assinam o Termo de Voluntariado para prestarem as atividades pelo prazo de oito meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. Além disso, o Assistente de Alfabetização que iniciar suas atividades no ano letivo de 2022 ficará reservado o direito de retornar no ano letivo subsequente e desempenhar suas funções na mesma turma e unidade escolar, caso haja prorrogação do Programa.

A lotação dos profissionais obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento aos critérios estabelecidos no Edital, inclusive em caso de desistência.

Listagem completa dos classificados: https://plenussistemas.dioenet.com.br/uploads/view/10820