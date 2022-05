Campanha de saúde bucal acontece na Escola Municipal Estação Rio Grande, em Nova Friburgo - Divulgação

Campanha de saúde bucal acontece na Escola Municipal Estação Rio Grande, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 03/05/2022 07:05

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saúde Bucal, as equipes da Atenção Básica e do Programa Saúde na Escola (PSE), realizaram mais uma ação de ‘’Saúde Na Escola’’. Dessa vez, as crianças da Escola Municipal Estação Rio Grande receberam as atividades sobre saúde bucal. Nas últimas semanas, os colégios contemplados com o programa também eram de Riograndina: o Centro Municipal de Educação Infantil Altina Niederauer e a Escola Municipal Dante Laginestra.



Foram realizadas orientações sobre higiene bucal para 360 alunos do pré-escolar e do Ensino Fundamental, ou seja, na faixa etária entre 5 e 12 anos. Por meio de atividades lúdicas, como teatro e música, a odontóloga da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro, junto com alunos de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), ensinaram questões relacionadas à escovação e fizeram uma avaliação nos dentes das crianças. A Secretaria Municipal de Saúde ainda entregou um kit com creme dental, escova de dente e fio dental para cada estudante.