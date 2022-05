Nova Friburgo convoca profissionais de diversas áreas para atuar nos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo. - Divulgação

Nova Friburgo convoca profissionais de diversas áreas para atuar nos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo.Divulgação

Publicado 03/05/2022 08:25

A Prefeitura publicou nesta semana, no Diário Oficial Eletrônico, a convocação de profissionais de diversas áreas que atuarão nos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo.



Foram chamados nove agentes de combate à endemias para a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, dois motoristas de veículos leves para a Central de Ambulância, dois ortopedistas para o Hospital Municipal Raul Sertã e dez auxiliares administrativos para a Atenção Básica.



Os convocados deverão comparecer ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, no 2º andar, no centro da cidade, entre os dias 9 e 11 de maio, das 9h às 15h. É necessário apresentar os documentos originais e entregar as cópias, que são exigidos no anexo do edital.