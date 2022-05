2ª Reunião Técnica Ordinária organizada pelo Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (GAFCE/RJ) realizada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 03/05/2022 09:02

Na última quinta-feira, 28, na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, aconteceu a 2º Reunião Técnica Ordinária organizada pelo Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (GAFCE/RJ). A Secretaria de Educação de Nova Friburgo participou do encontro. Na ocasião, foi realizada atividade formativa sobre a potencialização do aplicativo Clique Escola nas redes públicas municipais; eleição da Coordenação Estadual do grupo articulador; entre outras ações.



Para a articuladora do GAFCE e coordenadora do Conselho Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, professora Martha Rachel, o encontro teve uma recepção muito acolhedora e foi de grande valia para troca de experiências entre os articuladores dos municípios participantes, além de destacar a importância da Gestão Democrática no cotidiano escolar.



"Agradeço à Alba Valéria Baense e Vilma Sodré pelo trabalho inspirador e de excelência prestado na Coordenação Estadual do GAFCE/RJ e, certa da continuidade desse trabalho, parabenizo Márcia Alves Corrêa e Keila Carvalho dos Santos por serem eleitas e empossadas coordenadora e vice -coordenadora." - comentou Martha Rachel.



A coordenadora Martha Rachel também frisou que o Conselho Escolar é responsável por zelar pela manutenção e por participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola, tendo um papel fundamental na democratização da Educação. Além disso, a meta 19 do Plano Municipal de Educação (PNE) propõe estratégias para assegurar condições para a efetivação da gestão democrática. Uma dessas estratégias é a constituição e o fortalecimento dos Conselhos Escolares.