SIGA (Superando Índices e Garantindo Aprendizagens)Projeto que tem como meta minimizar as dificuldades e defasagens dos alunos Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:12

A Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, no Paissandu, iniciou nesta segunda-feira, 02 de maio, um importante projeto, o SIGA (Superando Índices e Garantindo Aprendizagens), que tem como meta minimizar as dificuldades e defasagens dos alunos que estão com idade em distorção em relação ao ano de escolaridade. A professora Elane d'Angelo é a responsável pela turma na unidade.



Para Mayhara Tavares, coordenadora dos Anos Inicias da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, este é um trabalho pedagógico que permite o avanço das habilidades dos estudantes.

"Diante desse quadro, é importante destacar que será uma oportunidade de realizar um trabalho pedagógico construindo processos educativos de priorização das habilidades não consolidadas desses alunos como, também, as habilidades socioemocionais deficitárias dentro da realidade destes."



A subsecretária pedagógica, Cintia Damazio, também falou sobre a importância do projeto SIGA.

"O Projeto SIGA é uma grande oportunidade para que os estudantes sejam reinseridos no ano de escolaridade condizente com sua faixa etária, a partir da consolidação das habilidades necessárias à continuidade do seu processo escolar. Durante esse ano letivo, estratégias serão pensadas e colocadas em prática para que as defasagens na aprendizagem sejam sanadas e a correção de fluxo aconteça de forma consciente e responsável".