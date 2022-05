Ponte, com cinco metros de extensão, recuperada no final do mês de abril na estrada principal de Salinas. - Divulgação

Ponte, com cinco metros de extensão, recuperada no final do mês de abril na estrada principal de Salinas. Divulgação

Publicado 03/05/2022 16:31

Conforme entendimentos do prefeito Johnny Maycon e do vice Serginho com o subprefeito de Campo do Coelho, Robson Oliveira, uma ponte foi recuperada no final do mês de abril na estrada principal de Salinas.

A ponte tem cinco metros de extensão. Quatro trabalhadores da subprefeitura utilizaram 40 pranchões e dez quilos de pregos.

De acordo com Robson, a reforma da ponte atende a uma antiga reivindicação dos moradores de Salinas para facilitar o trânsito de veículos e pedestres, principalmente para escoamento da produção agrícola local.