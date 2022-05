Vacinação contra o sarampo para crianças - Divulgação

Publicado 03/05/2022 17:40

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria; no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro, e na Policlínica Dr. Waldir Costa, Conselheiro Paulino. Já às terças e quintas, das 9h às 15h, na Unidade Básica de São Geraldo.



A imunização contra o sarampo e contra a gripe em crianças está acontecendo de forma concomitante. É necessário ter em mãos a caderneta vacinal, o CPF e cartão do SUS.