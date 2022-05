Rei Momo, Mateus Luz, e Rainha do Carnaval, Rafinha SambaLover - Divulgação

Rei Momo, Mateus Luz, e Rainha do Carnaval, Rafinha SambaLover Divulgação

Publicado 03/05/2022 17:09

O Carnaval é a maior festa popular do país e, depois de tanta espera, Nova Friburgo se reencontrou com a folia no primeiro evento carnavalesco de 2022. No último domingo, dia 1 de maio, foi aberto oficialmente a festa carnavalesca no município. O evento aconteceu no Ginásio Helena Deccache, em Olaria, e foi organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, e pela Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo (LIESBENF).



A Corte do Carnaval de 2022 foi escolhida e terá como Rei Momo, Mateus Luz, e

Rainha do Carnaval, Rafinha SambaLover. A Corte Mirim foi formada por Miguel Matos de Souza (11 anos), como Rei Momo Mirim, e Cybelle Silva Fersura (11 anos), como Rainha do Carnaval Mirim.

No Concurso de Fantasia, categoria Originalidade Masculino, Rafael Gripp ficou com o 1º lugar (Fantasia “Santo Antônio passando para que não falte o pão de cada dia em nossa mesa”). O 2o lugar ficou com Carlos Daudt (Fantasia “Carregando o mundo nas costas”) e o 3o lugar foi para João Ohai (Fantasia “Se a tentação é perfeita, imagine o pecado”).



Na categoria Originalidade Feminino, Rafaela Pamela do Nascimento (Fantasia “Aqualtune – Princesa Africana escravizada no Brasil (avó de Zumbi), fundadora do Quilombo dos Palmares, abolindo a escravidão e o preconceito racial”) ficou em 1o lugar. Michelle Pinheiro (Fantasia &ldquo