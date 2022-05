Casa da Mulher, em Nova Friburgo, recebe recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 06/05/2022 08:39

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, adquiriu mais de R$4 milhões de investimentos, por meio de recursos federal e estadual voltados para a assistência social. Deste montante, R$900 mil são provenientes de uma emenda parlamentar destinada à implantação de programas federais. Outros R$500 mil de uma emenda participativa serão destinados para a construção de uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência no município. E, através de um convênio com o Governo do Estado, R$ 3 milhões serão destinados para construção e estruturação da casa de acolhimento da mulher.



O recurso federal do valor de R$900 mil servirá para atender políticas da assistência social para a juventude, pessoas idosas, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e conselhos, cujos investimentos serão destinados da seguinte forma: R$200 mil para o Espaço de Convivência para a Pessoa Idosa; R$160 mil para CRAS e CREAS; R$ 170 mil para implantação da Casa da Mulher Brasileira; R$300 mil para implantação do Espaço da Juventude; e R$70 mil para estruturação da Casa dos Conselhos.



Na emenda participativa, no valor de R$500 mil, houve participação do Conselho da Mulher nessa discussão, que demandou à gestão municipal da assistência social a proposta da construção de uma casa de acolhimento das mulheres vítimas de violência na cidade. A fim de angariar mais recursos para a construção desta casa de acolhimento, a Secretaria Municipal de Assistência Social conseguiu junto ao Governo do Estado um convênio no valor de R$3 milhões para construção e estruturação da casa com equipamentos e mobiliário adequados.

No próximo dia 10, uma nova reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com o intermédio da Subsecretaria Estadual da Mulher, será realizada com representantes da Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo para ajustar o plano de trabalho e alinhar mais esta parceria entre o Estado e o Município.



“Enxergamos a vinda desses recursos extras como algo de grande importância para o município, pois os governos federal e estadual estão conseguindo enxergar a nossa necessidade. E receber esse apoio tem a ver com confiança e certeza de que o município vai executar o recurso devidamente. Assim como o prefeito Johnny Maycon e o vice Serginho, vamos continuar buscando recursos e investimentos, entendendo que outros segmentos também precisam ser atingidos e atendidos” – finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, Simone de Almeida.