Agentes comunitários recebem capacitação Hanseníase - Divulgação

Agentes comunitários recebem capacitação HanseníaseDivulgação

Publicado 06/05/2022 08:44

A hanseníase é uma infecção crônica, suscetível de ser curada, que causa lesões de pele, danos aos nervos, podendo afetar os olhos e o nariz. Além das manchas, a perda de sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés também são sintomas da doença. O tratamento é realizado pelo SUS.



A prevenção consiste no diagnóstico precoce, tratamento e educação sanitária. Diante disso, o encontro teve como objetivo aumentar o debate e promover o conhecimento técnico sobre o assunto com os servidores das Estratégias de Saúde da Família.



A capacitação teve como foco na mobilização social, na identificação dos casos suspeitos e na promoção da saúde, a atividade contou com a apresentação do Programa de Hanseníase de Nova Friburgo e do Movimento Mohran, entidade voltada para a eliminação da doença através da conscientização.