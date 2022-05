Produtores rurais de Nova Friburgo recebem curso de capacitação visando ao turismo rural - Divulgação

Publicado 06/05/2022 09:11

O encontro aconteceu em Salinas, no distrito de Campo do Coelho, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Sindicato Rural de Nova Friburgo e o Serviço de Aprendizagem Rural - SENAR Rio, e buscou apresentar conceitos e orientações para que famílias e comunidades possam empreender com responsabilidade no turismo rural, nos ramos de alimentação e hospedagem.



O turismo rural é uma atividade que vem se popularizando no meio turístico, se apresentando como uma interessante alternativa de negócio para complementar a renda de agricultores familiares e valorizar a produção agropecuária em diversas comunidades rurais. Esta capacitação faz parte da parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural, visando qualificar o homem e a mulher do campo para a atuação sustentável no turismo rural, de forma a promover uma verdadeira acolhida ao turista e, ao mesmo tempo, obter rentabilidade do empreendimento.