Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga se apresenta hoje, sexta-feira, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 06/05/2022 08:50

Abrindo as comemorações no mês em que Nova Friburgo é a grande aniversariante, ocorrerá uma a apresentação da Orquestra. Criação do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), é um projeto formado por meninas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Esta é uma iniciativa pensada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as secretarias municipais de Cultura e de Turismo.



O nome da OSJC Chiquinha Gonzaga é uma homenagem à pianista, compositora e maestrina, primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil que, mesmo passando por muito preconceito, atuou com coragem e excelência sendo, hoje, uma referência na música brasileira.