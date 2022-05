Profissionais de saúde convocados devem se apresentar dias 9 e 10 - Divulgação

Publicado 07/05/2022 09:06

A Prefeitura publicou no Diário Oficial Eletrônico a convocação de 68 profissionais que irão compor o corpo de profissionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, seja na Atenção Básica ou Hospitalar.

Eles deverão comparecer entre os dias 09 e 10 de maio, no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, das 09 às 15 horas. Os documentos necessários estão presentes no anexo do documento. Confira AQUI .

Foram chamados acompanhante terapêutico, enfermeiro de saúde mental, farmacêutico, nutricionista, técnico de laboratório, assistente administrativo, motorista de veículo leve, médico proctologista, médico socorrista, médico patologista e médico ultrassonografista.