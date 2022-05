Campeã, Vilage no Samba, do bairro Vilage, ganhou com o enredo "O Som do Sertão" - Divulgação

Publicado 17/05/2022 17:21

A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira, 16, e consagrou Unidos do Imperador como a escola vencedora do Grupo A e Vilage como a grande campeã do Grupo Especial. A apuração aconteceu no prédio do antigo Fórum, localizado na Praça Getúlio Vargas, sob responsabilidade da Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo (LIESBENF).



Quatro escolas desfilaram na sexta-feira, dia 13, pelo Grupo A. Ao todo foram analisados os seguintes quesitos: enredo, evolução, comissão de frente, fantasias, harmonia, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços e samba-enredo. Cada quesito contou com a avaliação de três jurados, sendo descartada a menor nota.



A escola campeã do grupo A, Unidos do Imperador, que representa o bairro Olaria, apresentou o enredo “Naquilo que não se vê, certeza do que se crê – a fé que habita em mim, também habita em você” e levou à avenida 500 integrantes. A segunda colocação ficou para Bola Branca, seguida por Globo de Ouro e Raio de Luar.

Entre as escolas de Samba do Grupo Especial que desfilaram no sábado, dia 14, a grande campeã foi a Vilage no Samba, do bairro Vilage, com o enredo “O Som do Sertão”. A escola entrou na Av. Alberto Braune com 18 alas e 900 componentes. A segunda colocação ficou para Unidos da Saudade, seguida por Alunos do Samba e Imperatriz de Olaria.

No julgamento das Escolas de Samba do Grupo Especial também foram analisados nove quesitos (bateria, evolução, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, samba-enredo, enredo, fantasias, alegorias e adereços e harmonia) por três jurados cada. Apenas duas das três notas foram validadas, sendo desconsiderada a menor delas.

Sendo assim, o resultado final do Carnaval 2022 – O reencontro com a folia foi o seguinte:

GRUPO ESPECIAL

1 Vilage no Samba (179,8 pontos)

2 Unidos da Saudade (179,7 pontos)

3 Alunos do Samba (178,6 pontos)

4 Imperatriz de Olaria (175,9 pontos)

GRUPO A

1º. Unidos do Imperador (179,3 pontos);

2º. Bola Branca (178,8 pontos);

3º. Globo de Ouro (178,3 pontos);

4º. Raio de Luar (177,3 pontos).