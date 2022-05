Emanuelly de Oliveira Gomes, do projeto Diretor Mirim e o secretário de Finanças, André Montechiari, - Divulgação

Emanuelly de Oliveira Gomes, do projeto Diretor Mirim e o secretário de Finanças, André Montechiari,Divulgação

Publicado 07/05/2022 09:20

A tarde dessa quinta-feira, 05, foi um pouco diferente da habitual para a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Nova Friburgo. A aluna Emanuelly de Oliveira Gomes, do projeto Diretor Mirim, realizado pela Escola Estadual Municipalizada Amâncio Azevedo, no bairro Cascatinha, esteve na sede da pasta para conhecer melhor o seu funcionamento.

A diretora da unidade, Cláudia de Lima Andrade, que estava acompanhando a estudante, comentou sobre esta iniciativa.

"Foi uma oportunidade na qual o prefeito Johnny Maycon esteve na nossa escola e eles ficaram impressionados com tamanha experiência com relação a empreendedorismo. Então ele nos convidou para conhecer o setor e conversar com o secretário de Finanças para ela falar um pouco do que ela faz e o que é empreendedorismo."

O secretário de Finanças, André Montechiari, comentou sobre a alegria em receber a estudante, que é um grande exemplo de empreendedorismo, de criatividade e de liderança. "É uma menina incrível. Agradeço a sua presença, fiquei muito feliz." - concluiu André.