Desfile Cívico Militar marca as comemorações dos 204 anos de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 17/05/2022 18:09

Depois dos desfiles carnavalescos passarem pela Avenida Alberto Braune durante a sexta-feira e o sábado, dias 13 e 14, na segunda-feira, 16, data que marca o aniversário de Nova Friburgo, foi a vez do desfile cívico-militar ocorrer em comemoração aos 204 anos da cidade. Organizado pelas secretarias de Cultura e de Turismo da Prefeitura de Nova Friburgo, a partir das 8h aconteceu o hasteamento das bandeiras acompanhado pela banda Campesina Friburguense, que executou o Hino Nacional Brasileiro e o hino municipal, na panóplia em frente ao prédio sede do Poder Executivo.

Prefeito Johnny Maycon hasteou a bandeira do Brasil ao lado do diretor do Sanatório Naval, capitão de fragata médico Marcos Floripes da Silva, com a bandeira do Estado do Rio de Janeiro, e do presidente da Câmara Municipal, Wellington Moreira, hasteando a bandeira do município de Nova Friburgo. Divulgação



O prefeito Johnny Maycon, aproveitou o momento para lembrar das vítimas da covid-19 e falou da importância de todos que participaram do desfile.

“Esta é uma das cidades mais fascinantes do planeta e, depois de dois anos, nesse período de pandemia, estamos celebrando a vida e aproveitando o momento para, mais uma vez, nos solidarizar com cada um dos familiares das centenas de vítimas da covid-19 em nossa cidade. [...] Cada instituição, cada entidade passando na principal avenida da nossa cidade, representa um pouco da nossa linda e rica história. Parabéns, Nova Friburgo! São 204 anos de muito orgulho e de histórias extraordinárias.”