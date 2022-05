Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima comemora 57 anos em Nova Friburgo - Divulagação

Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima comemora 57 anos em Nova FriburgoDivulagação

Publicado 21/05/2022 16:42

Localizada no Centro, a Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima completou 57 anos no último dia 16 de maio e já matriculou 3.115 alunos. A escola foi mantida até março de 1991 pela Benemérita Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo, passando, posteriormente, para a responsabilidade da Prefeitura de Nova Friburgo. Em 2013, deixou de oferecer o curso de Auxiliar em Enfermagem, mantendo o curso Técnico em Enfermagem. Com ensino gratuito, o objetivo da Escola é proporcionar escolaridade de educação profissional de nível pós-médio em técnico de enfermagem e proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem funções específicas e gerais de enfermagem em seu campo de atuação.



Atualmente o curso tem duração de dois anos e as aulas são presenciais, no período da noite. São 21 disciplinas, sendo 1.600 horas de aulas teóricas e 600 horas de aulas práticas, com estágio nas unidades de saúde do município. Lídia Carpi, diretora da Escola de Enfermagem, disse que é muito gratificante fazer parte da equipe que, ao longo desses 57 anos de existência, "vem formando profissionais de excelência para a Saúde do nosso Município".

Caroline Klein, secretária de Educação de Nova Friburgo, comentou sobre a importância da Escola para a cidade. "O trabalho desenvolvido pela Escola de Auxiliares de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima é de extrema importância para a nossa cidade. São anos abrindo portas para os estudantes e acrescentando conhecimentos de qualidade para os que passam por esta formação. Parabéns aos alunos e professores, sejam eles antigos ou novos."



Semana da Enfermagem

Na noite da última terça-feira, 17, foi realizado um evento na Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima para celebrar os 57 anos da unidade dentro da programação da Semana da Enfermagem, devido ao Dia Internacional do Enfermeiro, que foi em 12 de maio, e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, que é na próxima sexta, 20. Essa é a única Escola do Estado do Rio de Janeiro municipalizada.



Na ocasião, a secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, que também foi aluna e professora da Escola, realizou uma palestra sobre a ética da profissão e o enfermeiro como gestão. Outra convidada foi a professora e enfermeira, Beatriz Maria Teixeira Guerra, da Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde para falar sobre o tema para os presentes.



O prefeito Johnny Maycon, o Secretário de Governo, Rodrigo Ascoly, a secretária Municipal de Educação, Caroline Klein, a subsecretaria, Cintia Damazio, e o secretário de Ciência e Tecnologia, José Loyola, marcaram presença. A Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, também esteve na escola e realizou uma palestra sobre a ética da profissão e o enfermeiro como gestão. Nicole foi aluna da Escola na década de 90 e por 12 anos foi professora da unidade.