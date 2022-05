Campanha contra a dengue começa neste sábado, 28, em Amparo - Divulgação

Publicado 27/05/2022 21:34

No próximo sábado, 28 de maio, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde estarão em Amparo realizando um mutirão de prevenção ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue. As atividades de prevenção e análise das casas serão feitas de forma itinerante, das 9 às 13 horas, no centro de Amparo e no Loteamento Tiradentes.



A ação de prevenção será feita diante do aumento de casos registrados no município, especialmente na área do 4º distrito. Esses mutirões estão sendo retomados seguindo todos os protocolos contra a covid-19 com os agentes de combate a endemias. As novas contratações da Prefeitura para essa área permitiu uma cobertura maior das campanhas de prevenção a doenças como dengue, zika e chikungunya em Nova Friburgo.