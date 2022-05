Visitas ao Pico da Caledônia serão feitas com senhas - Divulgação

Publicado 29/05/2022 21:46

Visando minimizar os impactos causados pelo excesso de visitantes no Pico do Caledônia nesta época do ano, a Secretaria Municipal de Turismo está limitando a liberação de senhas a apenas dois (2) grupos por dia. As senhas para acesso de grupos ao Pico do Caledônia deverão ser emitidas através do site https://senhas.novafriburgo.rj.gov.br



Além disso, a Secretaria de Turismo recomenda a contratação de Guia de Turismo especializado em atrativos naturais para acompanhar o grupo, a fim de garantir a segurança e a qualidade do passeio. Outra recomendação importante, é que evitem subir a estrada de acesso ao atrativo com o veículo.



Os veículos deverão ficar estacionados no início da estrada do Caledônia e os visitantes deverão subir a pé.

O Pico do Caledônia está aberto à visitação de terça a domingo, das 7h às 15h (podendo permanecer no atrativo até as 15h30). Sempre vale lembrar: respeite as regras do local; leve seu lixo de volta; não faça fogueiras; não alimente os animais; e não se arrisque por uma foto.