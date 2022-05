Workshop de pizzas e pães acontece nesta quarta-feira, 1º, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 31/05/2022 12:54



A Secretaria de Turismo e Marketing, em parceria com chefes renomados da gastronomia, realiza o Workshop Aroma & Sabor. A cidade de Nova Friburgo tem forte e expressiva vocação no segmento do Turismo Gastronômico, ações como essas são fundamentais para agregar valor ao setor. A capacitação atende a uma demanda do setor da gastronomia, visando a melhoria contínua e a excelência na oferta.

Joaquim Prado (Instrutor GPN), Mario Taconi (Chef Pizzaiolo) e Victor Silva (Chef Pizzaiolo), são os nomes relevantes da gastronomia que lecionarão o Workshop. O evento tem como público-alvo os chefes de cozinha. A participação é facultada ao público-alvo, mediante inscrição (limitada) e será concedido certificado aos participantes.

