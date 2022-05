Nova Friburgo participa de Dia Mundial contra o tabagismo - Divulgação

Publicado 31/05/2022 11:43

O 31 de maio é uma data dedicada ao combate e prevenção ao uso de tabaco, uma espécie de droga recreativa consumida por algumas pessoas através do cigarro. O Dia Mundial sem Tabaco tem como objetivo alertar e conscientizar as pessoas sobre os efeitos prejudiciais à saúde do usuário.



Em Nova Friburgo, para marcar esta data e divulgar informações acerca do assunto, o Programa de Controle do Tabagismo da Coordenação de Promoção à Saúde, vinculado à Subsecretaria de Vigilância em Saúde, realizará uma ação na Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune, no Suspiro.



Na próxima quarta-feira, dia 1º de junho, às 14 horas, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com os estagiários e supervisores do curso de Fonologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), irá promover uma abordagem breve aos indivíduos fumantes e não fumantes sobre o tratamento e prevenção ao tabagismo. Além disso, aqueles que desejam parar com esse hábito receberão instruções sobre o assunto e como integrar no programa municipal que ajuda as pessoas neste processo.

O SUS oferece tratamento a quem precisa e deseja ter uma vida mais saudável sem o cigarro. Busque as informações na unidade de saúde mais próxima da sua residência ou ligue (22) 2523-1374.