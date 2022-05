Candidatos a gestores municipais de educação em Nova Friburgo participam de seminário - Divulgação

Publicado 31/05/2022 11:36

No último sábado, 28, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo iniciou a formação aos profissionais que são pré-candidatos para atuarem como gestores na rede municipal de Ensino. O Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação também fazem parte do curso de formação que perdura até o próximo mês. O curso é fruto da Lei Federal 14.113/2020 que, em síntese, determina que municípios com processo de escolha democrática para gestor de creche ou de escola municipal devem submeter seus candidatos a avaliação de mérito e desempenho.



Caroline Klein, secretária de Educação, comentou sobre este momento para a rede municipal. "Agradeço ao Conselho Municipal e ao Fórum Municipal de Educação porque foram incansáveis, com muitas horas de estudos, discussões produtivas que agregam valor a todo esse processo democrático. Quando o sistema se une com a mesma ideia, isso adoça a nossa democracia, que é o que a gente quer e o que a gente precisa nas nossas escolas. [...] Desejo que seja um momento de muito aprendizado para todos, porque, para nós, enquanto Secretaria, Conselho e Fórum, já tem sido."