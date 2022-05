Prefeito Johnny Maicon visita Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, em Olaria, - Divulgação

Publicado 31/05/2022 11:53

A primeira visita do prefeito foi no Centro Educacional Nossa Senhora das Graças, em Olaria, que teve uma nova entrada, exclusivamente para os alunos da Creche Maria José Mafort, entregue num ato simbólico.

"Queremos agradecer, do fundo do nosso coração, a paixão que vocês têm pela unidade, pela educação pública municipal. [...] Tenho certeza que muitas coisas boas estão por vir.

A gente tem a nossa dificuldade, no nosso cotidiano, mas dia após dia a gente tem colocado tijolinho por tijolinho nesse processo de construção e reconstrução de vários setores da nossa sociedade. [...] E por mais que tenhamos muitos desejos e metas, uma das maiores paixões que moram no nosso coração, é a educação. Porque a gente sabe que, através dela, a gente vai conseguir mudar a história de muitas famílias." - concluiu o prefeito.



Logo após, o prefeito foi ao Centro Municipal de Educação Infantil Maura Rosa Rodrigues e a Escola Municipal Dermeval Barbosa Moreira, ambas passam por reformas nas suas instalações. Além de Johnny Maycon, estiveram presentes nas visitas o vice-prefeito, Serginho; a primeira-dama Lorrayne Ribeiro; e a secretária de Educação, Caroline Klein.