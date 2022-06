Calendário de vacinação para adolescentes já está disponível - Divulgação

Publicado 04/06/2022 19:19

Vacinação dos adultos será divulgada até a segunda-feira, 06, devido a contagem de doses

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu a vacinação de reforço contra a covid-19 para adolescentes com 12 a 17 anos, que já receberam a segunda dose há quatro meses.

A terça-feira, 07, será destinada a imunização dessa faixa etária. De 09 às 15 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde, e de 09 às 13 horas, nas Estratégias de Saúde da Família dos bairros: Mury, Stucky, Lumiar, São Pedro da Serra, Riograndina, Amparo, Nova Suíça, Olaria (II e III), Campo do Coelho, Conquista, Centenário e São Lourenço.

Na quarta e quinta-feira, a campanha pediátrica será realizada nas salas de vacina das unidades básicas de saúde. A vacinação adulta será divulgada até a próxima segunda-feira, 06, pois com o Dia D, no próximo sábado, 04, a equipe da Coordenação de Imunização precisará fazer a contagem do estoque para montar o cronograma da próxima semana.