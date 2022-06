Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Irineu Mineiro homenageia as mães - Divulgação

Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Irineu Mineiro homenageia as mãesDivulgação

Publicado 02/06/2022 17:38

O Dia das Mães foi comemorado em maio e, para encerrar este mês tão especial, o Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Irineu Mineiro, no Catarcione, realizou uma ação na manhã de sábado, 28, voltada para mães dos alunos que frequentam a unidade.

A programação contou com aula de alongamento e gincana, com Andrezza da Cunha Sindra Ieker Costa; aula de dança, com Tiago Ieker Costa; depoimento da professora Denize Carvalho Silva e bate-papo com a psicóloga Mariana Faria e com a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Verônica Monteiro Caetano Cordeiro. As atividades aconteceram no salão da Igreja Católica, na Travessa Manuel Duarte, também no Catarcione.





Andrezza, diretora da creche, comentou que o objetivo foi retomar a socialização, após dois anos de pandemia, conseguindo finalmente, fazer uma ação e promovendo um Dia das Mães com as crianças da creche. Outra questão comentada por Andrezza foi levantar temas sobre hábitos mais saudáveis.

"Temos observado, com a pandemia, essa questão do ser saudável, e a gente trouxe esta temática para a ação, que ser saudável é muito mais do que comer integrais e ou só alface. Ser saudável é estar saudável com o corpo, com a mente, com a gente mesmo, é poder se olhar no espelho e gostar do que ver, independente de estereótipos e ditaduras, do que é belo ou não, do gordo e do magro. Além de ter a situação da mudança na alimentação das crianças, do não oferecer açúcar, do usar a frutose para adoçar as mamadeiras, então, nós abordamos esta temática na ação".