Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 08/06/2022 22:25

No último sábado, 04, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu o Dia D de vacinação em Nova Friburgo. Estavam disponíveis a imunização contra o sarampo, para as crianças e profissionais de saúde, a influenza, para grupos prioritários e idosos com mais de 60 anos e a 4ª e 3ª aplicação de reforço da Covid-19.



Ao todo, 3.185 doses foram aplicadas durante a campanha. Desse número, 1.553 foram vacinas de reforço, 1.167 de influenza e 465 de sarampo. A secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, agradeceu a colaboração de todos os profissionais de saúde e salientou, mais uma vez, sobre a importância da vacinação: ‘’A imunização continua acontecendo durante a semana nas unidades de saúde. Não deixem de se vacinar! Somente a vacina é capaz de combater com eficácia doenças que são comuns nessa época do ano, como a gripe.’’