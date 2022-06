Repactuação da Prefeitura de Nova Friburgo com a UPA garante melhores salários aos profissionais de saúde do município - Divulgação

Repactuação da Prefeitura de Nova Friburgo com a UPA garante melhores salários aos profissionais de saúde do municípioDivulgação

Publicado 07/06/2022 18:33

Na noite da última quarta-feira, 1º, o prefeito Johnny Maycon assinou o termo aditivo ao contrato de repasse para a Empresa Viva Rio, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino.

Em celebração ao ato, estiveram presentes a secretária de Saúde, Nicole Cipriano, o secretário de Governo, Rodrigo Ascoly, o procurador-geral, João Figueiró, o diretor geral da UPA, Ivo Dutra, o diretor médico da unidade, Dr. Arthur Mattar, o diretor de enfermagem, Danilo Rezende e a gestora de projetos, Raquel Nonatto.

A repactuação de 70% do contrato, adiciona R$1.726.040,39 ao valor total. Com isso, melhorias na unidade poderão ser realizadas e os salários dos funcionários serão reajustados, assim como aconteceu em toda a rede recentemente.

‘’Essa repactuação visa primeiramente gerar justiça através do reajuste salarial para os profissionais da UPA, assim como realizamos para toda a rede pública de saúde municipal. E, claro, através desse reequilíbrio no contrato e o reajuste salarial, consequentemente a melhoria do serviço ofertado à nossa população, o que é a nossa prioridade”, disse o prefeito Johnny Maycon.