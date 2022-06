Alunos de Nova Friburgo participam de atividades na celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 07/06/2022 17:46

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado útimo dia 5 de junho, a parceira da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a empresa Águas de Nova Friburgo, realizou nessa sexta-feira, 03, atividades no Viveiro Escola da empresa, na Estação de Tratamento e Esgoto - ETE, em Conselheiro Paulino. A ação fez parte do projeto "Amigos da Água" e, no total, 18 alunos da Escola Municipal Décio Monteiro Soares participaram da ação que teve ensinamentos sobre a importância da água e do seu tratamento, café da manhã, entrega de brindes e até a plantação de uma muda de planta.



Para Iris Thurler, do Grupo de Assessoria Técnica e Educacional (GATE), da Sec. Municipal de Educação, que acompanhou a atividade, o projeto proporciona aos alunos uma experiência rica, que gera uma consciência, na prática, sobre a relação saudável que se deve ter com o meio ambiente. "É muito interessante os alunos poderem ter este contato com ensinamentos valiosos a respeito do meio ambiente. Inclusive, deixo aqui, o meu agradecimento à Águas de Nova Friburgo e à diretora da Escola Décio Monteiro, a Leila Azevedo, por viabilizarem este acontecimento."



O projeto envolve alunos da rede municipal de ensino criando entre os estudantes momentos de conscientização ambiental e elaboração de medidas para preservar rios, nascentes, represas e o uso da água. Daniele Moreira, diretora da Águas de Nova Friburgo, falou sobre a iniciativa. "O Viveiro Escola é uma das iniciativas associadas ao nosso trabalho intrínseco, que é coletar esgoto, tratar, contribuir para a despoluição dos rios. [...] No Viveiro Escola conseguirmos contribuir com a revitalização das áreas degradadas. [...] Não adianta só a gente fazer nosso papel se a comunidade, se as escolas não estão junto, entendendo o papel de cada um dentro da sociedade nessa importância de preservação do meio ambiente."



Mônica Marques de Oliveira, professora da rede municipal há 33 anos, estava com as mediadoras Agatha e Bianca, além da orientadora pedagógica Priscila. Mônica comentou sobre essa experiência. "A criança, dentro da sala de aula, ela é limitada, e nós estamos passando por um período que está sendo de adaptação a tudo. Depois de dois anos com as crianças em casa, sem esse convívio e socialização, é muito importante que elas tenham este momento, de estar, de ver. Tenho certeza que é uma experiência que elas vão guardar para o resto da vida."