Secretária municipal de Educação, Caroline Klein, participa de sessão na Câmara dos Vereadores de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 11/06/2022 16:06

Na última quarta-feira, 8, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Nova Friburgo para abordar a atual situação do Colégio Municipal Odette Penna Muniz, na Vila Nova. A secretária municipal de Educação, Caroline Klein, esclareceu os pontos abordados e indagados pelo vereador Maycon Queiroz, por Bruno Gripp, do Conselho Escolar da unidade, e dos demais presentes como pais, alunos e ex-alunos. O presidente da Câmara, Wellington Moreira, e a vereadora Vanderleia Lima também estiveram na ocasião.

O município iniciou os trâmites legais no ano passado para a construção de um novo imóvel, na Rua Prudente de Moraes, também no bairro Vila Nova. A licitação ocorreu no dia 26 de agosto de 2021, a empresa TRZ Engenharia foi a ganhadora, porém, as empresas participantes entraram com pedido de recurso.

No dia 27 de outubro do mesmo ano a sessão teve prosseguimento em que a empresa GranRio Engenharia venceu, ofertando o menor preço global de R$ 3.139.588,20. Entretanto, a segunda colocada entrou na Justiça paralisando o processo. A partir de então, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo está aguardando o parecer da Justiça para dar andamento ao processo.

O prédio em que o colégio funcionava foi interditado pela Defesa Civil em 2019 e os alunos e professores foram transferidos para o Colégio Estadual Jamil El Jaick, no Centro, até que as providências fossem tomadas.