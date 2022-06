Casarão do Lazareto é cedido à Prefeitura de Nova Friburgo - Divulgação

Casarão do Lazareto é cedido à Prefeitura de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 13/06/2022 15:51

O encontro para oficializar a cessão aconteceu no gabinete da prefeitura na última quinta-feira, 9, onde o prefeito Johnny Maycon recebeu o subsecretário estadual de Gestão Administrativa e Patrimônio, Fabio Serrão, o subsecretário de Estado de Relações Institucionais, Adilson Maciel, e o assessor especial da Casa Civil, Leandro Rosa.





O Casarão do Lazareto está há anos abandonado e pertence ao Estado, inclusive já estava tudo encaminhado para realização da demolição. No entanto, em reunião com representantes do Governo Estadual e do Ministério Público, o Município conseguiu avançar para a cessão do espaço a fim de preservar este importante patrimônio histórico.



Agora, com o documento que garante a posse do prédio, o Município dará andamento na licitação que visa a restauração completa deste patrimônio de Nova Friburgo. O projeto já existe e foi desenvolvido pela Fundação D. João VI, assim como a reserva orçamentária para realização das obras.