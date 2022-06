Alunos da Escola Municipal Acyr Spitz participam de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 11/06/2022 16:38

Alunos da Escola Municipal Acyr Spitz participaram do evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na última quarta-feira, 8, organizado pela Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Macaé de Cima.

As atividades foram realizadas na Praça Eugênio Gustavo Brust, em Lumiar, e as turmas do primeiro e segundo turnos puderam conhecer o trabalho realizado pela APA e outras unidades de conservação e instituições parceiras. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre temas ligados ao meio ambiente, a preservação e a sustentabilidade.

A APA Macaé de Cima tem 35.037 hectares do ecossistema de Mata Atlântica. Foi criada pelo Decreto Estadual número 29.213, de 14 de setembro de 2001 e corresponde ao local das nascentes dos rios Macaé e São João.