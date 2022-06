Nova Friburgo promove retirada de árvore no 5º Distrito - Divulgação

Nova Friburgo promove retirada de árvore no 5º DistritoDivulgação

Publicado 11/06/2022 16:26

As atividades da Prefeitura de Nova Friburgo continuam se estendendo aos lugares mais distantes, como bairros e distritos. E as ações são sempre baseadas no entendimento do prefeito Johnny Maycon e do vice Serginho com os secretários e subprefeitos. Desta feita, o trabalho foi realizado na Praça Levy Ayres Brust, a praça da Banda Euterpe Lumiarense, de onde foi removido um tronco de árvore atendendo a mais uma reivindicação dos moradores do 5º Distrito.



De acordo com o subprefeito de Lumiar, Jorge Freimann, sua equipe, além de retirar o tronco, promoveu o nivelamento do solo da praça, o que vai proporcionar melhor aproveitamento do espaço para atividades em prol da população local e visitantes.