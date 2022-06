Homem acusado de descumprir medidas protetivas é preso em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 15/06/2022 18:39

Nessa terça-feira, 14 de junho, policiais civis da Delegacia especializada de Nova Friburgo, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Mariana Thomé de Moraes, cumpriram Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Nova Friburgo/RJ, após representação da própria Unidade, contra L.C.A., 35 anos, pela prática dos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Ameaça e Crime de Perseguição, no âmbito da Lei Maria da Penha.



O autor é acusado de, reiteradamente, descumprir decisão judicial que determinava o afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação com a vítima, sua ex-companheira. Em que pese a referida decisão, o autor, inconformado com o término do relacionamento, fazia ligações e mandava mensagens, via whatsapp, para sua ex-companheira a ameaçando. Não satisfeito, o autor também foi algumas vezes até a casa da vítima e ficava rodeando o local. A prisão foi realizada no Distrito de Campo do Coelho e o autor não ofereceu resistência. Cumpridas as formalidade legais, o autor será encaminhado para o sistema prisional.