Escola Municipal Maximilian Falck, localizada no distrito de Mury, recebe obras de contenção - Divulgação

Escola Municipal Maximilian Falck, localizada no distrito de Mury, recebe obras de contençãoDivulgação

Publicado 13/06/2022 17:09

A obra do muro de contenção na Escola Municipal Maximilian Falck, localizada no distrito de Mury, está a todo vapor. O muro, que medirá 58 metros de comprimento e 3,50 de altura, permitirá a reabertura da unidade que, inclusive, também está passando por reformas internas no prédio. A construção do muro foi licitada pela Prefeitura de Nova Friburgo e o menor preço ofertado foi de R$ 1,4 milhão, pela empresa Itauba Construtora Ltda. Já as reformas no interior do imóvel, a verba para tal advém da própria escola, de recursos federais.



Interditada devido ao risco de deslizamentos, a escola, hoje, funciona no Colégio Estadual Padre Franca até que seja possível a reabertura da unidade, prevista para o segundo semestre. "As obras estão com bom andamento, a gente vem quase que semanalmente para acompanhar, e, também, está acontecendo os reparos por dentro da escola porque são quase quatro anos fechada, então, tem algumas coisas para serem feitas. Mas, estamos muito empolgadas e com esperança para voltar para a nossa escola, tanto os funcionários, alunos e a comunidade, de forma geral, está todo mundo com muita expectativa dessa obra ficar pronta." - comentou a diretora da unidade, Aline Louback.