Acusado de descumpri medidas protetivas é preso em Nova Friburgo - Divulgação

Acusado de descumpri medidas protetivas é preso em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 13/06/2022 19:27

A Delegada Titular, Delegada Titular, Dra. Mariana Thomé de Moraes e policiais militares da Patrulha Maria da Penha cumpriram Mandado de Prisão Preventiva contra um homem identificado como L.C.S., pela prática dos crimes de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Lesão Corporal e Injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha.



O acusado descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com sua ex-companheira. O homem telefonou para vítima solicitando uma quantia em dinheiro para conserto de um carro. Apesar da recusa da vítima, o autor ainda foi ao encontro de sua ex-companheira e, em via pública, após discussão, xingou e agrediu a vítima com tapas no rosto e puxões de cabelo, em plena luz do dia, na presença de uma testemunha. A prisão foi realizada no Distrito de Conselheiro Paulino e o autor não ofereceu resistência.