Campanha Junho Vermelho estimula doação de sangueDivulgação

Publicado 15/06/2022 18:06

O mês de junho tem um destaque importante: a conscientização e o incentivo à doação de sangue. O ‘’Junho Vermelho’’ tem como objetivo a mobilização da sociedade acerca da importância em ser um doador.



A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo possui um Hemocentro, que atende a Região Serrana diariamente. Para participar dessa corrente do bem aqui na cidade é fácil: basta ter entre 16 e 69 anos (menor de idade deve estar acompanhado do responsável e para doar pela primeira vez precisa ter no máximo 60 anos), estar em boas condições de saúde, estar descansado e alimentado, pesar mais de 50 quilos e apresentar os documentos necessários, como um original com foto.



O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, e fica na Rua General Osório, número 324, no anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã.