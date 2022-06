Coronel Bombeiro Militar Roberto Robadey lança livro sobre a tragédia de 2011 em Nova Friburgo - Divulgação

Coronel Bombeiro Militar Roberto Robadey lança livro sobre a tragédia de 2011 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 17/06/2022 08:27

Com o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Cultura, a Casa do Escritor, da Biblioteca Pública Municipal Maria Margarida Liguori, receberá uma noite de autógrafos para o lançamento do livro “Coragem – Bastidores da Tragédia de 2011”, de autoria do Coronel Bombeiro Militar Roberto Robadey.

Nesta publicação, o Coronel Roberto Robadey resgata a sua trajetória até a eclosão da maior tragédia climática do país por uma ótica jamais vista. Foram anos até esta obra tomar forma, catalogando, documentando e incluindo riquezas de detalhes para levar ao leitor informações transparentes relatadas por um profissional que vivenciou intensamente a tragédia das chuvas na região serrana em 2011.

O lançamento do livro “Coragem – Bastidores da Tragédia de 2011” e a noite de autógrafo será aberto ao público e acontecerá no dia 22 de junho, a partir das 18h. A Biblioteca Pública Municipal Maria Margarida Liguori fica na Rua Farinha Filho, 50, Centro – Nova Friburgo (anexo à Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo).