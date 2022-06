Cutura em Ação começa em Lumiar - Divulgação

Cutura em Ação começa em LumiarDivulgação

Publicado 20/06/2022 12:02

Nova Friburgo receberá no dia 23 de junho o evento “Cultura em Ação”. Nesta etapa do projeto que percorre diversas cidades do país levando entretenimento e espetáculos gratuitos aos moradores da cidade e região, o distrito de Lumiar será contemplado, oferecendo gratuitamente diversas atividades artísticas e culturais à população.



Este é um projeto itinerante que atua há 26 anos no cenário circense e teatral, com o objetivo de democratizar a cultura, com total interação e diálogo com os espectadores, valorizando o folclore, a cultural regional e a arte brasileira.



Confira a programação:



9h30 – Eco-Clown (teatro);

15h – Enguiçou (teatro);

17h – O parque dos sonhos (filme);

19h – Apresentação local.



O projeto “Cultura em Ação” é patrocinado pela empresa Atacadão por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo. A produção e a realização são do Circo Teatro Sem Lona.



Com cerca de 350 espetáculos por ano, a companhia Circo Teatro Sem Lona já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil, contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais. Outros detalhes do trabalho realizado por esta companhia independente estão no site www.circoteatrosemlona.com.br.