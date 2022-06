Roda de conversas com doulas em Nova Friburgo busca conscientizar sobre parto humanizado - Divulgação

Publicado 21/06/2022 11:57

Nesta semana, aconteceu na rede de saúde básica de Nova Friburgo uma roda de conversa acolhedora com doulas do ‘’Fruto da Serra’’. As doulas têm como responsabilidade o acompanhamento da gestante durante todo o período de gravidez, parto e pós-parto, além de apoiar, encorajar, oferecer conforto e suporte emocional nesses momento e o grupo ‘’Frutos da Serra’’ reúne profissionais que cuidam, acolhem e humanizam o momento do nascimento.



O ‘’Gravidona - Jornada pela saúde materna’’ aconteceu nesta semana na Policlínica Dr. Sylvio Henrique Braune e na Estratégia de Saúde da Família de Olaria III e contou com a participação de profissionais de saúde, gestantes e puérperas.