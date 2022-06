Prefeito Johnny Maicon se reúne com Rotary para analisar saúde em Nova Friburgo - Divulgação

Na noite desta segunda-feira, 20, o prefeito Johnny Maycon, com a primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, e a secretária de Saúde, Nicole Cipriano, estiveram no Rotary Club Caledônia para um diálogo aberto sobre a saúde de Nova Friburgo.

A conversa foi sobre o panorama da saúde no município, com ênfase nas atividades do Hospital Municipal Raul Sertã. Entre perguntas e respostas, algumas dúvidas foram esclarecidas e ideias e sugestões discutidas.

Também foram apresentadas as melhorias que já estão sendo realizadas em Nova Friburgo, como: a retomada das obras no Hospital do Câncer, aumento da oferta de empregos, a informatização da rede, ampliação das assistências em saúde, instalação de novos equipamentos, ativação do centro cirúrgico, implementação de novos leitos de CTI e execução de projetos e obras em diversos bairros da cidade.

Através de ações sociais, o Rotary Caledônia já contribuiu para o município diversas vezes. Um exemplo prático foi a doação de uma autoclave para a Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro. Durante o encontro, o Presidente do clube, Jovino Fernandes de Azeredo Júnior, ainda realizou a prestação de contas correspondente aos anos de 2021 e 2022.

O Rotary é uma organização não governamental com dezenas de associados que possue o objetivo de servir o próximo e promover a consolidação das relações entre a sociedade e os seus representantes.