Campanha de adoção de cães acontece amanhã, 25, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 24/06/2022 13:18

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e sua Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Ssubea), realiza mais uma campanha de adoção de cães adultos no próximo sábado, 25, no horário das 10h às 14h, na Estação Livre (antiga rodoviária urbana), na Praça Getúlio Vargas. Esta etapa da campanha será voltada apenas para animais vítimas de crimes ambientais, muitos foram abandonados ou viviam em situações extremas de maus-tratos. A ação é uma parceria com os protetores municipais.

De acordo com a subsecretária Elisângela Rodrigues, a adoção de um animal adulto, além de um ato de amor, também é uma decisão acertada. “Os animais já são castrados, estão em tamanho real, não irão mais crescer, e adaptados ao lar”. E encerra: “Venham adotar um grande amor”, conclui Elisângela.

Para adotar um cão durante a campanha as pessoas devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, que pode ser apresentado de forma física ou virtual, além de telefone de contato. Todo adotante deve se comprometer à fiscalização posterior da Ssubea.